Gerard Piqué, zaguero de Barcelona, decidió vivir unas vacaciones lujosas y extremas en la exclusiva arena de Qatar. Lo que no imaginó el zaguero de catalán es que se volvería viral por volcar su coche arenero y demostrar que no es nada habilidoso cuando se pone frente al volante.



Gerard Pique intentó inmortalizar el momento en las dunas de Qatar y compartirlo con todos los seguidores de Barcelona, a través de su cuenta de Instagram, pero los resultados fueron sorprendentes pues su acompañante no dejó de grabar ni un solo momento a pesar que el vehículo había dado vueltas de campaña y quedó con las llantas mirando el cielo.



Para suerte de Gerard Piqué, y del nuevo entrenador de Barcelona, el zaguero resultó ileso, la única lesión que sufrió fue en su orgullo, pues pese al incidente todo quedó registrado y compartido con sus seguidores.





Crash!! Fun time in the dunes! Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 8:44 PDT

Y por si alguno dudada de la veracidad del video, Gerard Piqué también publicó una foto en la que aparece junto al carro 'todo terreno' volcado y con la frase "Un divertido momento". El problema según los expertos fue que el defensa de Barcelona descendió a mucha velocidad una de las dunas y al tocar el suelo el vehículo perdió el equilibrio.