Gianluca Lapadula dice que "salió ganando" al decirle no a la convocatoria de Perú

Gran parte de los hinchas de la selección peruana conocen el caso de Gianluca Lapadula. El delantero, que en ese entonces jugaba en el Pescara de la Serie B de Italia, fue pretendido por Ricardo Gareca para ser convocado a la bicolor.



Sin embargo, el futbolista de madre peruana le dijo no a esa posibilidad y terminó siendo llamado a la selección de Italia. Este desenlace no fue del gusto del hincha nacional, quienes lo criticaron en las redes sociales.



"Cuando llegó la propuesta de Perú fue una gran emoción. El entrenador (Gareca) llegó a Pescara a conocerme, todos me dijeron que no podía renunciar a ese llamado y jugar la Copa América", reveló Ginaluca Lapadula a "Milan News".



"Todo el mundo habría dicho que sí, pero decidí creer en lo que podría parecer imposible y salí ganando. Gané la apuesta cuando llegó la llamada de Ventura. Yo apuesto a mí mismo y siempre la mejor inversión que puede hacer. Es increíble cómo nuestros sentimientos nos llevan a tomar decisiones que en un principio no entienden", finalizó Gianluca Lapadula.

Tanti auguri per il tuo compleanno mamma. Ti voglio bene! pic.twitter.com/pG8OAoBn8G — GLapadula (@G_Lapadula) 2 de diciembre de 2016