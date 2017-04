Gianluca Lapadula: Esto dijo Ricardo Gareca para convencerlo de jugar por Perú [VIDEO]

El nombre de Gianluca Lapadula, sigue dando vueltas en su mente. Ricardo Gareca no tira la toalla en su intensión de ponerle la casaquilla de la selección peruana al delantero del AC Milan y que pueda ser el reemplazo o compañía Paolo Guerrero en las últimas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018.



Pese a que Gianluca Lapadula resolvió en su momento elegir la camiseta 'Azurra'. Ricardo Gareca no pierde las esperanzas. "Siempre está a tiempo de cambiar de opinión, si desea. Es un jugador importante y todos los jugadores importantes que tengan la intención de jugar por la Selección peruana tienen mi aprobación", dijo el DT de Perú al programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP.



Ricardo Gareca, no escatimó elogios para Gianluca Lapadula. "Es un jugador bárbaro que nos habría gustado tener. Son decisiones personales. Es italiano, nacido allá. Nos dijo que lo iba a pensar, y era predecible su respuesta", agregó.



Pero, Gianluca Lapadula podría ponerse sin problemas la camiseta de la selección peruana, pues el partido que jugó para Italia frente a Alemania en noviembre del 2016, no fue de carácter oficial. Además hay que tener en cuenta sus últimas declaraciones. "Todo el mundo habría dicho que sí (a Perú), pero decidí creer en lo que podría parecer imposible y salí ganando".