Gianluigi Buffon: Esta fecha puso para su retiro del fútbol [VIDEO] 

Gianluigi Buffon, portero histórico de la Juventus y de la selección italiana de fútbol, anunció que a una certeza de "99,9 %", se retirará del fútbol finalizado el Mundial de Rusia 2018 y que sólo un detalle podría hacerlo reconsiderar su situación: ganar la próxima Champions League.



Gianluigi Buffon que conmovió a toda Italia, por su esfuerzo de contener las lágrimas, en la final que perdió ante Real Madrid en Cardiff hizo un anunció para la cadena Sky Sport. "Al 99,9 por ciento puedo decir que me retiro después del Mundial, pero hay petición del presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. Si pasara algo particular, podría aplazar en un año mi retirada", dijo.



Gianluigi Buffon, campeón del mundo con Italia, tiene una deuda pendiente a nivel de clubes y se llama Champions League y es él único motor que lo alienta a seguir junto a la Juventus un año más cuando se juegue una nueva final de Europa en el Estadio Olímpico de Kiev. De conseguirla no se puede retirar pues tendría que jugar a demás como campeón la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, algo que tampoco ha alcanzado en su carrera.



"Es muy complicado que pueda pasar", agregó Gianluigi Buffon, de 39 años, que en su última final cayó estrepitosamente 4-1 ante el Real Madrid, el pasado 3 de junio en Cardiff donde no pudo contener las lágrimas.