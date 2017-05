Gonzalo Higuaín y la sociedad perfecta con Dani Alves: Doblete del 'Pipa' para Juventus [VIDEO]

Gonzalo Higuaín de mostró toda su capacidad goleadora con Juventus, en el duelo frente a AS Mónaco por la semifinal ida de Champions League que se juega en el Stade Louis II de la cuidad de Mónaco. ¡Gran sociedad con Dani Alves!



Barcelona se estará jalando los pelos por haber dejado ir a Dani Alves a Juventus, y es que el brasileño se viene convirtiendo en pieza fundamental del cuadro italiano en la Champions League. Ante AS Mónaco dio dos asistencias de gol para Gonzalo Higuaín.



El segundo del argentino ocurrió en el minuto 59 del partido. Dani Alves atacó por el sector derecho del campo y sacó un centro para la estirada de Gonzalo Higuaín.



'El 'Pipa' se barrió y marcó su doblete con nueva asistencia de Dani Alves ante AS Mónaco por la semifinal ida de Champions League. Gonzalo Higuáin registró sus primeros dos goles en esta etapa de competencia tras jugarla con Real Madrid y Juventus anteriormente.