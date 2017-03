Gonzalo Núñez se sumó a la frase viral: "Perú no está caído, está desplomado" [VIDEO]

Gonzalo Núñez utilizó la conocida frase: "no se cayó, se desplomó", del ingeniero de la Municipalidad de Lima, para resumir el presente de la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018. Esto tras el empate 2-2 ante Venezuela en el Estadio Maturín por la fecha 13.



"Perú no está caído, está desplomado", dijo en tono de broma Gonzalo Núñez antes de presentar el resumen del partido entre Perú y Venezuela por Eliminatorias. Para el conductor, el equipo de Ricardo Gareca ya no tiene chances de clasificar.



"Y si Cueva la metía igual estamos eliminados. Es un milagro lo que espera Perú, tendría que ganar los 5 partidos que le quedan", comentó Gonzalo Núñez sobre la selección peruana.



Lo cierto es que Perú jugará este martes ante Uruguay en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Rusia 2018. ¿Aún puede llegar al Mundial?