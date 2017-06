Gustavo Barnechea no es más gerente de Latina Deportes...¿Ingresa Eddie Fleischman? [VIDEO]

¡Terremoto en Latina! Gustavo Barnechea no es más gerente de Latina Deportes. El comentarista deportivo habría concluido su contrato con el canal de la avenida San Felipe debido a desacuerdos y ahora, a solo una semana de la Copa Confederaciones el área deportiva de la televisora está de cabeza.



Según se supo, Fernando Egúsquiza asume el cargo interino en reemplazo de Gustavo Barnechea, quien decidió dar un paso al costado luego de no llegar a un acuerdo con la gerencia general de Latina, que le habían ofrecido quedarse como conductor principal y comentarista de los principales partidos que el canal transmitirá el resto del año y el 2018.

EDDIE FLEISCHMAN ENTRARÍA A LATINA



Hasta el momento no se sabe quién asumirá el cargo de gerente deportivo, pero por los pasillos de Latina el nombre de Eddie Fleischman está sonando cada vez más, aunque antes el especialista deportivo deberá arreglar su situación con el Grupo RPP.



Al parecer, Gustavo Barnechea estaba incómodo por el cambio de horario de 'Bendito Programa Deportivo de las 12', lo que habría creado un mal antecedente con la gerencia del canal.



Latina hasta el momento no ha emitido ningún comunicado y solo se sabe que hay preocupación porque no hay hasta ahora una cabeza definitiva que asuma el liderazgo de los programas deportivos que desde el sábado 17 transmitirá la Copa Confederaciones.

Además, fue extraño no ver a Gustavo Barnechea en los comentarios de los partidos de semifinales de la Sub 20 que ayer transmitió Latina y cuya conducción cayó en manos de Gerson Taipe y el 'Tanque' Arias.