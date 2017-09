Gustavo Costas tildó a jugador peruano como el más vago de Sudamérica [VIDEO]

Salió bicampeón con Alianza Lima, y de ese grupo, de ese vestuario se guardó una impresión que la lleva a donde quiera que vaya. Gustavo Costas, ex técnico aliancista no tuvo reparos en catalogar a todos los jugadores peruanos durante un programa de la cadena Fox Sports.



El ex entrenador de Alianza Lima fue uno de los invitados de 'Nunca es tarde' trasmitido por la cadena 'Fox Sports'. Allí el popular 'Garganta de lata' se sometió a preguntas 'ping pong' sobre algunas características de los jugadores sudamericanos.



El dos veces campeón con Alianza Lima, reconoció que el jugador más profesional es el paraguayo. Pero cuando le preguntaron sobre ¿Cuál era el menos profesional. El jugador que no le gustaba entrenar, el jugador más vago? Gustavo Costas no lo dudó: "El peruano".



Finalizando la tanda de preguntas, Gustavo Costas, también reconoció que el jugador peruano esta dentro de los más técnicos de Sudamérica junto al jugador colombiano "Los peruanos también tiene muy buena técnica, juegan bien al pelota", concluyó.