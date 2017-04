Helio Neto, sobreviviente de Chapecoense, dio conmovedor mensaje que hizo llorar al mundo [VIDEO]

Helio Neto, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo del Chapecoense que enlutó el mundo del fútbol, dio conmovedor mensaje minutos antes del partido entre brasileños y colombianos por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana. ¡Grandioso!



"Quiero agradecer al pueblo brasileño, al pueblo colombiano que nos ayudó de una forma espectacular. Quiero decir para ustedes, hermanos, que mis convicciones son más fuertes después de todo lo que viví", comentó Helio Neto.



"No esperen que un avión se caiga para decirle 'te amo' a alguien. No esperen que un avión se caiga para pedir perdón. No esperen que un avión se caiga para dar un abrazo, para dar un beso. Ustedes tiene la posibilidad de ser diferentes todos los días", añadió el defensa mientras las cámaras de televisión enfocaban los rostros desencajados de los hinchas brasileños.



"Que Dios los bendiga, que queden en santa paz. Y si Dios quiere, venceremos hoy, una vez más", sentenció Helio Neto ante el aplauso de público del Arena Conda de Chapecó.