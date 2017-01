Mira la escandalosa bronca entre Hernán Darío Gómez y Jorge Luis Pinto [VIDEO]

Hernán Darío Gómez, seleccionador de Panamá y Jorge Luis Pinto, entrenador de Honduras, protagonizaron un penoso espectáculo al irse a las manos sobre el final del partido entre ambas selecciones que terminó 1-0 a favor de los hondureños por la Copa Centroamericana.



Cuando ambos técnicos se iban al vestuario Hernán Darío Gómez se acercó hasta su paisano y colega para, en un primer momento, charlar. Pero después la discusión alturada pasó a los empujones, y luego a los manotazos, lo que requirió la intervención de la policía para separarlos.



Minutos después, Hernán Darío Gómez, explicó su motivación para cercarse a su colega al final del partido. "No puedes ir al Mundial con esa manera de ser, protestando tanto contra el árbitro". Además, agregó que Jorge Luis Pinto había justificado sus protestas aduciendo que se estaba "desquitando por el robo que Panamá le hizo a Honduras" en un partido de la Eliminatorias Rusia 2018.



"Yo eso sí no se lo voy a aguantar, nosotros trabajamos honestamente, hemos sufrido más con el arbitraje que cualquier otro equipo para que Jorge Luis Pinto venga a decir que nosotros pagamos al árbitro", dijo el 'Bolillo' Gómez.



A su turno, el seleccionador de Honduras evitó más polémicas y declaró: "Uno sale herido cuando pierde un partido importante, pero no tengo rivalidad con Hernán Darío Gómez. Yo no le quito, ni él me da, no hay ningún problema", terminó.