Hulk la paró fuera del área, dio unos pasos y marcó golazo al ángulo con genial efecto [VIDEO]

Los golazos no siempre se marcan con grandes jugadas o llevándote a todos los rivales. El brasileño Hulk, por ejemplo, solo tuvo que abrir el pie en una jugada estática y marcó un soberbio tanto en la Superliga de China. ¡Mira el video!



Shanghai SIPG, equipo de Hulk, ganaba 2-1 al Yanbian Funde cuando ocurrió este gol. El brasileño recibió un gran pase fuera del área contraria, y ante la débil marca, decidió colocar el balón para el 3-1 final.



Hulk no tuvo que hacer gran cosa, solo poner a prueba su gran calidad con el esférico. El delantero de Shanghai SIPG dio unos pasos, miró que el portero robó unos metros y sacó un gran golpe de balón que terminó en golazo.



El portero de Yanbian Funde no pudo hacer nada con el remate desde fuera del área. Hulk llegó a los 10 tantos con el Shanghai SIPG en 15 partidos en la presente temporada de la Superliga de China. ¡Crack!