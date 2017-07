Ibrahimovic: Goleador fue inmortalizado en un billete ¡Para no creerlo!

Zlatan Ibrahimovic finalizó su vínculo con el Manchester United y muchos hablan que podría volver a Italia, ir a la MLS o , incluso, retornar a los 'Diablos Rojos'. Pero, mientras eso sucede, la estrella sueca sigue haciendo noticia, esta vez por algo muy particular.

Ibrahimovic recibió un regalo del fotógrafo Bingo Rimer quien colocó su rostro en un billete de mil coronas suecas dejando en claro su fanatismo por el delantero de 35 años. Zlatan no demoró en colocar el retrato en sus redes sociales y bromear sobre él.



"You have Benjamin Franklin and you have me #bingorimer"

("Ustedes tienen a Benjamin Franklin y me tienen a mí"), escribió el jugador en su cuenta de Instagram recibiendo cientos de comentarios positivos de sus seguidores quienes, muy a su pesar, no podrán pagar sus compras con un 'Zlatan' o un 'Ibra'.