Un divertido momento paso Floyd Mayweather durante su gira por el Reino Unido, el encontrarse con el comediante Al Foran, quien es conocido por su imitación de la super estrella del UFC, Conor McGregor.



Mayweather brindaba una charla, cuando del público salió Al Foran con su imitación del irlandés Conor McGregor.



"Floyd, Irlanda está a 35 minutos de aquí. Tú dijiste hay que darle a los fans, lo que los fans quieren. La pelea del medio billón de dólares", afirmó el imitador de McGregor.



La imitación le arrancó más de una carcajada a Floyd Mayweather y Foran continuó como McGregor: "Todos ustedes dicen que está pelea no va a funcionar, pero quién no quiere 100 millones. Cállense", dijo el imitador.



Pero eso no fue todo. Foran también imitó a los famosos Robert de Niro y Joe Pesci, además, del boxeador Mike Tyson. Estas imitaciones hicieron reír más a Floyd Mayweather.