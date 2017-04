Inés Melchor no recibió apoyo de la Federación de Atletismo y esto hará para pagar a su entrenador

Inés Melchor, la atleta nacional que tantas alegrías le da a nuestro país a nivel internacional, no recibió la ayuda económica que pidió a la Federación Peruana de Atletismo para pagar a su entrenador, con miras al próximo Mundial de Londres que se realizará en el mes de agosto del presente año.



Inés Melchor, que hace poco ganó la XXVI edición de la Maratón de Santiago de Chile con un tiempo de dos horas, 34 minutos y 7 segundos; lamentó esta situación en su cuenta oficial de Facebook. ¿Qué escribió la campeona?



"Luego de más de 4 meses de mi primer pedido a la Federación de Atletismo, y luego de 3 semanas de mi segundo pedido, y al no obtener ninguna respuesta de los dirigentes sobre el financiamiento para mi entrenador en todo o en parte, y sobre mis estadías de entrenamiento previas al Mundial; he decidido usar el premio que gané en la Maratón de Santiago de Chile para pagar yo misma a mi entrenador Luis Miguel Landa hasta el Mundial de Londres", contó Inés Melchor.



"Como todos ustedes saben, una atleta de alto nivel no puede dejar de entrenar. Me recuperé de mi lesión en enero y entrené sola hasta ahora, pero para lograr mis objetivos en el Mundial, necesito entrenar bien", continuó Inés Melchor.