Inter de Milan: Mira el 'Hat Trick' de Mauro Icardi en la goleada 7-1 sobre Atalanta [VIDEO]

Inter de Milán no tuvo piedad con el Atalanta (6° con 52) y con una gran actuación de Mauro Icardi lo aplastó 7-1 de local en la continuidad de la fecha 28 de la Serie A de Italia. Con el resultado, el Inter se ubica cuarto con 54 puntos a solo cinco unidades de la Roma que se encuentra en puestos de Champions.

Inter de Milán contó con el enorme aporte del artillero argentino Mauro Icardi quien se mandó con un triplete y ratificó que su no llamado a la selección argentina es un error. En la semana, el delantero fue dejado de lado - una vez más - por el entrenador de la 'albiceleste', Edgardo Bauza.

Mauro Icardi anotó tres goles en ocho minutos y guió a un Inter de Milan que sumó su décimo triunfo en casa. Icardi marcó a los 18' tras un rebote luego de un tiro libre y aumentó a los 23' al 'picar' un penal de manera espectacular. Icardi cerró su guió protagónico a los 26' con un cabezazo. Fue su tanto número 20 en la temporada donde es el argentino más goleador en Italia.



Mauro Icardi no pudo estar más feliz, porque su mujer Wanda Nara le envió un mensaje en Twitter con clara indirecta al 'Patón' Bauza. "Algún día seremos todos argentinos aplaudiéndote. Todo llega y las injusticias no son eternas. Capitán goleador 24 argentino", escribió la ex pareja de 'Maxi' López.

Pero Inter de Milán no solo tuvo a Mauro Icardi sino también a su compatriota Ever Banega quien llegó a los cuatro tantos en los últimos dos partidos. El volante marcó a los 30', 34' y 68'. El otro tanto local fue de Roberto Gagliardini (52').