Irven Ávila: Expareja pide a jugador de Sporting Cristal seguro médico para su hijo [VIDEO] 

Otro carretilla para Irven a Ávila. El delantero de Sporting Cristal, volvió a quedar en muy mala posición luego intentara desmentir a su ex pareja Ingrid Rubio, madre de su hijo, quien se reafirmó en la poca atención que este le da al menor e hizo una denuncia más grave.



Rubió, a través de un comunicado, desminttió a Irven Ávila y aseguró que solo ve 20 minutos a su hijo y que en el tema de salud el menor está desamparo. "El Sr. Ávila a la fecha no ha contratado los servicios de un seguro médico particular o del Estado para nuestro menor hijo, recalcando que se lo he solicitado en innumerables oportunidades, teniendo la suscrita que cubrir los gastos que se han presentado con el apoyo económico de familiares", dijo la denunciante.



"Lo extra que el señor se refiere es de que mi menor hijo fue a urgencias a una clínica. La cuenta excedió el límite y el señor se negó a pagar dicha cuenta", cuenta la ex pareja de Irven Ávila.



En otro pasaje del comunicado, Ingrid Rubio manifiesta que Irven Ávila sí cumplió con la conciliación pero solo cuando ella estaba gestando. " Irven Ávila, efectivamente cumple con una conciliación pero cuando yo estaba gestando. Claramente los gastos de una gestante son muy diferentes a los de un recién nacido", dice Rubio.



También reconoció que un acuerdo pero previo al nacimiento del hijo entre ambos. "Si bien es cierto el Sr. IRVEN BEYBE AVILA ACERO suscribió un acuerdo conciliatorio respecto a una pensión alimenticia a favor de nuestro menor hijo, esta fue suscrita cuando me encontraba en esta de gestación, habiéndose incrementado actualmente los gastos alimenticios de mi hijo, no siendo suficiente el monto de suma de dinero que se acordó en esa época, precisando también que nuestro hijo tiene todo el derecho a una pensión alimenticia justa y acorde a la que el Sr. Avila le pueda brindar, siendo este un futbolista profesional de un club de prestigio y convocado a la selección peruana de fútbol, habiendo jugado en un equipo del extranjero, por ello, si está en la capacidad económica de otorgar a favor de nuestro hijo un incremento de la pensión alimenticia, sin embargo, este a pesar de mi ánimo conciliatorio, siempre se ha negado a ello de forma rotunda", agregó al ex pareja del jugador de Sporting Cristal.