Irven Ávila: Ingrid Rubio, madre de su hijo, denuncia que el futbolista los tiene abandonados [VIDEO]

Irven Ávila tiene abandonado a su hijo de 4 meses de nacido, así lo denunció su ex pareja Ingrid Rubio, con quien tuvo una relación de más de 2 años. La mujer asegura que el futbolista de Sporting Cristal "jamás le llevó un pañal, una leche, un pantalón o un juguete" a su menor de nombre Ignacio. ¡Otras más de los 'peloteros' de nuestro balompié!



Como se recuerda, Irven Ávila se casó el pasado diciembre de 2016 con la madre de sus dos hijos, Janeth Campos Fernández, en su natal Huánuco. En medio estaba Ingrid Rubio, llevando su embarazo. "Yo no exijo que regrese conmigo, sino que cumpla como padre", dijo Ingrid Rubio a Trome.pe.



"Cuando viene (Irven Ávila) no quiere cargar a su hijo, dice que pesa demasiado. Se sienta y está con el celular. Nunca le hace cariño a su hijo", reveló indignada Ingrid Rubio, quien además añadió que el jugador celeste no los visita hace un mes.



Pero lo que realmente es difícil de creer fueron las declaraciones de Irven Ávila cuando el embarazado de Ingrid Rubio se complicó y ella lo llamó por ayuda: "Si mi hijo se tiene que morir, se tendrá que morir, yo no puedo hacer nada", habría dicho el huanuqueño según contó Ingrid Rubio.



"Quiero un acuerdo conciliatorio para un aumento de manutención. Lo que me manda no me alcanza. Mi hijo necesita un seguro, pero él dice que Sporting Cristal no le permite", pidió Ingrid Rubio al jugador de 27 años.



VIDEO: DENUNCIA PARTE 1

VIDEO: DENUNCIA PARTE 2