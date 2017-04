Isco, el salvador del Real Madrid: Mira su gol a los 90' para el 3-2 frente a Gijón [VIDEO]

El Real Madrid no pudo contar con su tridente demoledor en el partido frente a Sporting Gijón por la Liga Santander. Hablamos de Gareth Baje, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, quienes no fueron convocados por Zinedine Zidane tras el último choque por Champions League ante Bayern Múnich. Pero estuvo James Rodríguez, Álvaro Morata e Isco.



El cuadro merengue arrancó perdiendo el encuentro y parecía que todo iba a ir cuesta abajo. Sin embargo, apareció el talento de Isco para calmar las aguas y poner el tanto del empate con un golazo de zurda en un ángulo imposible para el portero de Sporting Gijón.



Luego, el local volvió a ponerse arriba (2-1) y los blancos buscaron la paridad por todos lados. Así, a los 59', Álvaro Morata puso el 2-2 parcial para el Real Madrid y la remontada parecía inevitable, aunque sufrieron para alcanzarlo.



A poco del final, Marcelo le metió una bola a Isco cerca al borde del área de Sporting Gijón. El español no dudó de su capacidad y sacó un latigazo al primer palo del guardameta Pichu Cuéallar y gritó el 3-2 final.



MIRA SU PRIMER GOL AL GIJÓN

Video: Gol de Isco a Gijón