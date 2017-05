Iván Bulos se molestó con Gareca por no ser convocado y dejó cruda frase para Raúl Ruidíaz [VIDEO]

Iván Bulos no pudo ocultar su impotencia con su no convocatoria a la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y Jamaica. El delantero de Boavista, de la Primera División de Portugal, también le pegó un dardo a Raúl Ruidíaz por sus últimas declaraciones, en el que se autoproclamó sucesor de Paolo Guerrero.



"Seguí las recomendaciones que me dieron. Fui a jugar al extranjero, a una de las ligas más competitivas que hay. Si no te llaman no es problema mío, es decisión del entrenador. (Ricardo Gareca) tiene sus gustos. Yo sigo trabajando para mi equipo", comentó Iván Bulos a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.



¿Ricardo Gareca pidió a Iván Bulos que juegue en una liga superior para ser llamado a la selección peruana? "Sí, y no solamente él, sino varias personas. Jugar en el extranjero requiere un nivel superior y la exigencia es mayor. Lamentablemente no me quisieron convocar, la respeto, no puedo hacer más", respondió el delantero nacional.



Asimismo, le consultaron sobre las afirmaciones de Raúl Ruidíaz, quien dijo ser el reemplazante de Paolo Guerrero en la selección peruana.



"Raúl está haciendo un buen papel en México. Está bien por él y si se quiere atudominar así está bien. Yo no juego para ser el sucesor de nadie, sinceramente", sentenció Iván Bulos.