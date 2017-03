James Rodríguez: Así borraron su imagen del avión de Real Madrid [VIDEO] 

James Rodríguez parece que no tiene lugar en la próxima temporada para Real Madrid a tal punto que el colombiano ya no no forma parte de la publicidad que el cuadro español coloca en su avión oficial, un A380 y que fue presentado por parte del actual sponsor, Fly Emirates.



No ver la figura de James Rodríguez, causó gran sorpresa en los hinchas del Real Madrid y nuevamente se empezaron a tejer especulaciones sobre el futuro del jugador para la próxima temporada.



A diferencia del año pasado la publicidad que recubre el avión del Real Madrid contaba con seis jugadores incluido James Rodríguez. Hoy solo lucen cinco y son: Cristiano Ronaldo, Marcelo, Karim Benzema, Sergio Ramos y Gareth Bale.



Este detalle no ha sido menor y la prensa empezó a alimentar la supuesta transferencia durante el mercado de verano, aunque James Rodríguez ha recalcado en muchas oportunidades que no es su intención marcharse del Real Madrid.