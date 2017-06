James Rodríguez: Colombianos explotan contra Zidane y el Real Madrid por dejarlo fuera de la Champions League [FOTOS]

¡Humillado! Los hinchas colombianos aseguraron que James Rodríguez debió sentirse así cuando quedó fuera de la lista jugadores del Real Madrid que jugarían y estarían en la banca de la final de la Champions League.



El colombiano James Rodríguez ni siquiera fue convocado a la banca por el técnico Zinedine Zidane, quien confesó en los días previos a la final entre Real Madrid vs. Juventus que la decisión que más le costaba tomar no era la elección en el once entre Isco Alarcón y el galés Gareth Bale, sino los descartes que tenía que realizar al tener a toda su plantilla disponible.



Precisamente, este descarte de James Rodríguez despertó la ira de los hinchas colombianos que esperaban ver al jugador de los 80 millones de dólares jugar lo que sería su segunda final de la Champions League.



Tal parece que James Rodríguez se va por la puerta falsa, ya que Zidane no le permitió despedirse como se debe al colombiano.

En Twitter son cientos los mensajes de aliento a James Rodríguez, quien podría firmar en los próximos días por el Bayern Munich o Manchester United.