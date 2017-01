James Rodríguez: Qué le dijo Cristiano Ronaldo para que no firme con Chelsea [VIDEO] 

El nuevo James Rodríguez y la tranquilidad para los hinchas de Real Madrid de tenerlo en casa por una temporada más, tiene un responsable: Cristiano Ronaldo. El capitán de los merengues al parecer fue determinante para que el colombiano no aceptara una oferta perturbadora del Chelsea de Inglaterra que lo quería esta temporada entre sus filas.



James Rodríguez había alertado a todos los hinchas del Real Madrid, alrededor del planeta desmotivado por no participar un solo minuto en la final del Mundial de clubes en Yokohama "No puedo asegurar que vaya a seguir. Tengo ofertas y tengo siete días para pensar. Estoy feliz en Madrid, pero quiero jugar más. Tengo un punto de amargura por no haber jugado la final”.



En cuestión de horas Román Abramóvich, dueño de Chelsea, hizo llegar a James Rodriguez una millonaria oferta y luego propuso otra 'irrechazable' para el Real Madrid. Increíblemente, la rechazó, por una razón. El capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, le prometió interceder con Zinedine Zidane para que tenga más protagonismo dentro del equipo.



Según se conoce el portugués incluso le habría pedido muchísimo más profesionalismo para poder ser garante ante el cuerpo técnico. Este pacto entre ambos quedó más que en evidencia en el duelo de la Copa del Rey, ante Sevilla FC, donde James Rodríguez fue titular, anotó dos goles, pero además recibió un saludo afectuoso y distinto de Cristiano Ronaldo.