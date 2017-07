James Rodríguez es sin duda la 'vedette' del fútbol alemán luego de llegar a préstamo al Bayern Munich por dos temporadas. El volante colombiano no demoró mucho en estrenarse con su nuevo equipo y nada menos que ganando su primer título.

James Rodríguez jugó todo el partido (que duró solo 45 minutos) ante el Werder Bremen en la final de la Copa Telekom, la misma que se adjudicó el Bayern Munich tras ganar 2-0. Los goles los anotaron Thomas Müller (13') y Juan Bernat (34').

James

El mediocampista 'cafetero' jugó de volante ofensivo por derecha, alternando posiciones con Müller, pidió mucho la pelota e incluso exigió al portero Michael Zetterer con un zapatazo que acabó en córner a los 15'. "Las sensaciones fueron buenas", señaló James.

Pero no todo fueron buenas noticias para James Rodríguez, ya que el ex exinternacional alemán y gloria del club Lothar Matthäus le lanzó su primera crítica en una entrevista. "No es un jugador muy rápido. Juega en la misma posición que Thomas Müller así que será interesante ver como resuelve eso el entrenador", señaló.