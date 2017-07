James Rodríguez se despidió de los hinchas del Real Madrid con este emotivo VIDEO

James Rodríguez se convirtió en nuevo jugador del Bayern Munich tras 3 temporadas en el Real Madrid. El colombiano aprovechó sus redes sociales para despedirse de los hinchas merengues con emotivo video.



James Rodríguez buscará en el Bayern Munich la continuidad que no pudo tener en el Real Madrid en la última temporada. ¿Lo podrá lograr? Ojo que su actual DT en el cuadro bávaro, Carlo Ancelotti, ya lo dirigió en el Bernábeu en el 2013/2014.



"Queridos madridistas solo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pasé, fueron tres años maravillosos, me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta, la cual siempre vestí con mucho orgullo", agradeció James Rodríguez al club y los hinchas.



"Solo me resta decir GRACIAS por todo el cariño. Ustedes hacen que el club sea más grande, me llevo conmigo las mejores experiencias, éxitos siempre", sentenció el delantero colombiano.