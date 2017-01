James Rodríguez: Por fin dio a conocer si se queda o no en Real Madrid [VIDEO]

James Rodríguez, centrocampista colombiano del Real Madrid, aseguró tras su doblete al Sevilla en Copa del Rey, que se queda y ha olvidado su idea de salir del club con la que acabó el 2016



"Obviamente que todos los que están en el equipo siempre quieren jugar. Ahora estoy bien, todos pasamos por malos momentos pero ahora es un nuevo año y una nueva vida. Me quedo, me quedo", afirmó James Rodríguez a la televisión española.



Como se sabe, James Rodríguez habló de su posible salida del Real Madrid tras ganar el Mundial de Clubes el pasado diciembre de 2016. El atacante se había cansado de estar en el banco de suplentes y no tener oportunidad.



James Rodríguez arrancó de la mejor manera con la camiseta del Real Madrid en este 2017. Marcó su primer doblete con el conjunto blanco desde que llegó en 2015 proveniente del Mónaco.