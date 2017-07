James Rodríguez: ¿director deportivo de Bayern Munich lo fichó por su belleza? Esto dijo

El fútbol como imagen. Karl-Heinz Rummenigge, director deportivo de Bayern Munich, no solo elogió la calidad de James Rodríguez como futbolista, sino también mencionó el impacto mediático que tendrá para los hinchas.



Karl-Heinz Rummenigge sabe que tener en sus filas a James Rodríguez significará un gran ingreso económico por publicidad. Poner el rostro del colombiano en todos sus productos, por ejemplo, atraerá a miles de sus seguidores.



"Tuvimos un partido contra el Madrid en la gira. Creo entró en el minuto 60. Entró y hubo un rumor en el estadio. Pregunté por qué y me dijeron que había 20.000 colombianos. Vinieron a ver el partido por James



"No sólo es un gran jugador, sino que es bueno para la imagen del Bayern", declaró el directivo del Bayern Munich, que además bromeó: "Mi mujer y mis hijas además me dijeron que es muy guapo".