James Rodríguez fichó por Bayern Munich: Este sería el temible once de Carlo Ancelotti [FOTOS]

La novela por fin terminó. James Rodríguez jugará en el Bayern Munich a préstamo por dos temporadas. El Real Madrid lo cedió a cambio de 60 millones de euros con opción de compra. Sin duda, una gran jale para el cuadro bávaro.



James Rodríguez, que en la última temporada con el Real Madrid no tuvo opciones de ser titular, buscará en el Bayern Munich quedarse en el once de Carlo Ancelotti, su ex DT en el conjunto blanco (2014/2015).



Al parecer, el entrenador italiano habría sido el puente para el pase de James Rodríguez al Bayern Munich. El colombiano tuvo su mejor temporada en el Real Madrid cuando estuvo bajo su mando.



Revisa la galería y entérate cuál sería el posible once de Carlo Ancelotti con James Rodríguez. ¿El colombiano la romperá en el Bayern Munich? El tiempo lo dirá.