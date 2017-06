James Rodríguez jugó pichanguita con Maluma en Colombia [VIDEO]

James Rodríguez, aún jugador del Real Madrid, pasa sus últimos días de vacaciones en Medellín junto a su familia y amigos no solo haciendo parrillas sino también jugando ala pelota uno de los ilustres invitados a estas noches de fulbito en su casa fue nada menos que el reggaetonero Maluma.



James Rodríguez, capitán de la selección de Colombia no ha tenido reparos en compartir con sus redes sociales no solo la visita de Maluma, sino a demás su look nuevo ese que ya no verían los hinchas del Real Madrid.



El único colombiano que ha defendido las sedas de Real Madrid busca no perder la condición física y por ellos sale por las mañana a amontar bicicleta y por las noches mantiene el ritmo y la distancia con la pelota en un campo de césped sintético que tiene dentro de su casa.



Buen partido se jugó con las fieras ! @juanferquinterop @jamesrodriguez10 @maluma ⚽️🙏🏻 Una publicación compartida de sebasbotero11 (@sebasbotero11) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 5:35 PDT

El volante de Real Madrid, abrió el jueves por la noche las puertas de su casa a su compañero Juan Fernando Quintero y al cantante Maluma. Ambos jugaron en equipo diferentes y se dice que hasta hicieron algunas apuestas.



Mientras tanto James Rodríguez aún no define su futuro en Europa. Parece que seguir en Real Madrid ya no le quita el sueño y son sus nuevas amistades quienes le generan momentos de relax hasta que empiece la nueva temporada. Manchester United y Juventus son algunos de los clubes que podrían reclutarlo.