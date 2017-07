James Rodríguez: Una modelo rusa y un celular serían los causantes de su divorcio ¡INFIEL!

James Rodríguez ha vuelto a ser noticia y no necesariamente por un gol con el Bayern Munich o expresar amor por su pequeña hija Salomé. El futbolista y la también deportista Daniela Ospina anunciaron su separación y las razones de su ex pareja apuntarían a un comportamiento no muy 'santo' del jugador.

James Rodríguez habría sostenido conversaciones 'picantes' con la modelo rusa Helga Lovekaty, de 25 años, con la que se habría contactado hace meses mediante Instagram. La rusa fue elegida como reina de belleza de la última Copa Confederaciones y causa infarto con sus espectaculares fotos en redes sociales.

James se habría dejado seducir por los encantos de Helga Lovekaty y habría descuidado su relación con Daniela Ospina con la que posteó una fotografía hace un año y, desde allí, no volvió a aparecer con ella. Además, la ex pareja del 'cafetero' se habría aburrido de otro tema: el gusto de James por las noches españolas.

A ello hay que agregarle un incidente en vivo que retrató la mala relación del jugador con su ahora ex pareja. Hace cinco meses, Daniela fue invitada a un programa de televisión colombiano donde le pidieron que llamara a James. El teléfono del jugador sonó y sonó, pero este nunca contestó y tampoco devolvió la llamada. La cara de Daniela mostró su enorme fastidio y, quizás, anticipó lo que se venía en su relación: el final.