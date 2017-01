James Rodríguez: Niño peruano viajó hasta España por su camiseta  y el '10' se la regaló [VIDEO]

James Rodríguez, la figura latina más mediática del Real Madrid, hizo feliz al niño peruano Illan Urrutia, que con apenas 8 años se hizo destacar dentro de los 50 mil espectadores en el Santiago Bernabeu y consiguió que la estrella colombiana se acercara para obsequiarle su camiseta.



James Rodriguez, conmovió a todos los hinchas del Real Madrid cuando finalizado el partido se despojó de su camiseta la hizo un ‘bollo’, se acercó hasta la tribuna, señaló con el dedo al pequeño peruano y le lanzó su camiseta.



Tras el 5-0 del Real Madrid sobre Granada, James Rodriguez, quien no anotó ni un solo gol pero fue el más aplaudido por la tribuna por responder con nobleza al cartel del niño peruano “James, he viajado desde Lima - Amsterdam - Barcelona - Madrid, solo por tu camiseta”.



El peruano más hincha de James Rodríguez no dudó en ponerse la casaquilla de su ídolo y confesar su emoción “Cuando James me dio su camiseta me sentí alegre, emocionado y me dieron ganas de llorar. Ahora la voy a poner en un marco en mi sala”, dijo Illan Urrutia.