James Rodríguez y el verdadero significado de la celebración de su gol en el Real Madrid vs. Barcelona [VIDEO]

La singular celebración de James Rodríguez causó todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues muchos indicaron que era un mensaje directo a Zinedine Zidane para que le de la regularidad que se merece y no lo tenga calentando el banquillo.



James Rodríguez anotó el gol del empate 2-2 del Real Madrid vs. Barcelona y para celebrar su anotación no tuvo mejor idea llevarse uno de los dedos a la sien y hacer el ademán de 'piensa'.



En un primer momento todos pensaron que James Rodríguez le estaba mandando el dardo directo a Zidane para que le renueve el contrato con el Real Madrid por más temporadas y no lo deje en el banquillo.

James Rodríguez causó polémica con su singular celebración en el Real Madrid vs. Barcelona.

Cuando te das cuenta que si hubieras metido a @jamesdrodriguez de titular quizás hubieras tenido mejor resultado. #ElClasico pic.twitter.com/6UeOys8nUa — Juanma Salazar (@iJuanma) 23 de abril de 2017

Gooollllllll de @jamesdrodriguez en tu cara Zidane — Gabriel Delascasas E (@gabodelascasas) 23 de abril de 2017

Gracias @jamesdrodriguez el futbol es de gustos y al DT no le gusta el juego del mejor 10 del continente americano, abrazo de gol CRACK. — Jorge MonGlez (@tukekeMontoya) 23 de abril de 2017

Pero rápidamente los seguidores de James Rodríguez y el club de fans dell colombiano salieron al frente para defender a su ídolo y explicar el verdadero significado de la celebración del jugador del Real Madrid.



Sucede que James Rodríguez y su hija Salomé tienen un código y precisamente el ademán del colombiano significa ''lo prometido" tal como el mismo jugador lo hizo saber un un video colgado en su cuenta de Instagram junto a su pequeña de 4 años.



No es la primera vez que James Rodríguez hace este tipo de celebraciones y cada una se sabe que es directamente dedicado a la pequeña luz de sus ojos: su hija Salomé