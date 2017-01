Jean Deza:"Quiero jugar Copa Libertadores y volver a la selección peruana" [VIDEO] 

Jean Deza dejó el paralizante frío de Bulgaria para unas calurosas fiestas de fin de año en Lima y no encontró mejor idea que quedarse. El díscolo jugador del Levski Sofia, al parecer desea ser la figura de la Copa Libertadores que un jugador más en una liga sin brillo de Europa. Además de un deseo pendiente: la selección peruana.



La meta de Jean Deza sin duda está puesta en conseguir un lugar dentro del equipo dirigido por Ricardo Gareca que alguna lo convocó para un amistoso ante Venezuela. “Quiero ganar protagonismo en un club peruano que juegue Copa Libertadores o Sudamericana y retornar a la Selección Peruana. Me quiero quedar en Perú para que Ricardo Gareca me vea”, dijo.



Jean Deza tiene contrato vigente con el Levski Sofia hasta junio del 2018, se especula que Sporting Cristal, Melgar de Arequipa y Alianza Lima podrían ser las alternativas del jugador para que llegue en calidad de préstamo. “Seis meses serán suficientes”, asegura el jugador para reposicionar su imagen dentro del fútbol peruano.



El chalaco de 23 años, quien pasó las fiestas de fin de año en Lima, se convirtió en papá por tercera vez de una niña, Victoria, y la cual asegura “le ha cambiado la vida”, aunque en Bulgaria la prensa especializada lo acusa de ‘Informal’ por no presentarse a la pretemporada de Levski Sofia.