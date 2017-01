Jefferson Farfán choteó a Alianza Lima por esta jugosa oferta [VIDEO]

La novela se acabó. Jefferson Farfán no podrá reforzar a Alianza Lima para la temporada 2017. El ex jugador del Schalke 04 y el PSV de Holanda recibió una propuesta que sería el triple de lo que ofrecieron en Matute.



Tras esto, Jefferson Farfán se acercó a las instalaciones de Alianza Lima para agradecer que lo hayan querido de vuelta. "Alianza no puede pagarle lo que él merece", dijo más temprano el técnico blanquiazul Pablo Bengoechea, en declaraciones a Gol Perú.



Se habla que Alianza Lima ofreció 50 mil dólares mensuales por Jefferson Farfán. Pero una propuesta del exterior acabó con la ilusión de los directivos e hinchas.



Aún no se conoce qué club se llevará a Jefferson Farfán por el que estarían dispuestos a pagar 150 mil dólares mensuales. Lo cierto es que Alianza Lima estuvo cerca de fichar al habilidoso jugador nacional.