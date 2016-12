Jefferson Farfán pasa lo días en Lima a la espera de un club que lo reciba para la temporada 2017. El delantero, que no juega un partido oficial desde el 15 de octubre, le dedicó un conmovedor mensaje por Navidad a su madre, Doña Rosario Guadalupe.



"Solo me queda agradecerte por ser la mejor madre del mundo. Un año más juntos, mi vida. No tengo palabras para describir tanto amor, te amo. Feliz Navidad a todos", escribió Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram.

Solo me queda agradecerte por ser la mejor Madre del mundo! 🙌🏾 😍🙏🏽 un año más juntos mi VIDA👸🏽❤️ No tengo palabras para describir tanto amor te amoooo😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻 Feliz navidad a todos 🌲🌲🌲🎅🏻 Una foto publicada por Jefferson Farfan🇵🇪 (@jefferson_farfan_oficial) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 7:39 PST



Así, Jefferson Farfán dio una muestra de cariño para su madre, que la acompañó desde sus inicios en el fútbol. ¡Y cómo no darle las gracias por todo!



Posiblemente, Jefferson Farfán dé a conocer, la próxima semana, en qué equipo jugará el 2017. Se habla de clubes de México y Brasil. Por el momento, habrá que esperar.