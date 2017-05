Jefferson Farfán no fue convocado, José Manzaneda sí ¿por qué?

Por: Moisés Pajuelo (@MoisesVPF)



Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, dio su lista de 24 convocados para los amistosos ante Paraguay y Jamaica (8 y 12 de junio respectivamente), en la que no consideró a Jefferson Farfán, uno de los futbolistas más voceados por la prensa e hinchas de la bicolor. Pero el que sí recibió la oportunidad es José Manzaneda, atacante de la Academia Cantolao. ¿El futbolista de 22 años hizo mejor campaña que la 'Foquita' en lo que va del año? Entérate en esta nota.



Comparar la liga de Rusia, donde Juega Jefferson Farfán, con la peruana, sería absurdo. Lo que sí podemos hacer es medir rendimientos individuales, esos que al final determinan la convocatoria o no a la selección peruana. Repasemos los números de ambos jugadores en sus respectivos clubes.



Jefferson Farfán en el Lokomotiv:



Cabe indicar que, a diferencia de Manzaneda en Cantolao, Jefferson Farfán no hizo la pretemporada con Lokomotiv. La 'Foquita' se integró al cuadro ruso en pleno campeonato tras varios meses de para. Igual fue considerado en el equipo titular y disputó 8 partidos, sumando 409 minutos en campo (torneo local y Copa de Rusia). Fue cambiado en 3 oportunidades y solo anotó un gol.



José Manzaneda en la Academia Cantolao:



1.82 c.m. de altura, 22 años y mucho futuro; ese es José Manzaneda, extremo izquierdo de la Academia Cantolao que Deportivo Municipal (dueño de su pase) no le hizo un lugar en el equipo. El joven jugador marcó 5 de los 13 goles de su club en el Torneo de Verano. Además, disputó 13 de los 14 partidos del 'delfín' y nunca fue cambiado (1170 minutos).



Este llamado de José Manzaneda tiene fundamentos: viene realizando una buena temporada con la Academia Cantolao. Ojo que Jefferson Farfán se lesionó hace poco, por lo que el 'Tigre', quizás, prefirió esperarlo un poco más. Igual, puede haber sorpresas en la siguiente convocatoria, cuando Perú enfrente a Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018.