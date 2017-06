Jefferson Farfán cumplió promesa a mecánico que lo ayudó con su moderno auto

Jefferson Farfán no supo qué hacer cuando dos de sus llantas de su moderno Audi RS3 se reventaron. El delantero de Lokomotiv de Rusia tuvo que ser auxiliado por un mecánico al cual agradeció en sus redes sociales con emotivo mensaje.



Al parecer, "el peruano luchador", como lo llamó Jefferson Farfán, le pidió que se tome una foto con él y que luego lo publique en sus redes sociales. 'La Foquita', claro, no tuvo problemas en hacerlo. ¿Qué escribió?



"Agradecimiento al campeón por la ayuda que tuvo conmigo en un momento que no sabía que hacer... dos llantas reventadas. Pero mi amigo me las arregló rapidísimo, así que le prometí que se lo iba a agradecer personalmente y también en mis redes, ¡Gracias campeón!", agradeció Jefferson Farfán.



​Sin duda, Jefferson Farfán no pierde esa humildad peses a los lujos que se da gracias a su larga carrera de futbolista en Europa. ¡Grande 'Foquita'!