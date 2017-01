Jefferson Farfán decartó su regreso a Alianza Lima con este mensaje en Instagram

Jefferson Farfán no fichará por Alianza Lima, así lo confirmó el propio jugador a través de su cuenta oficial de Instagram. El habilidoso futbolista contó que no recibió ninguna propuesta económica por parte del club.



"Quiero dejar en claro que Alianza es el club que amo, que le tengo gran cariño a la institución y que eventualmente en un futuro me gustaría volver a vestir sus colores", escribió Jefferson Farfán en su red social.



"Pero por el momento mi intención es continuar mi carrera en el extranjero y me encuentro entrenando duro y preparándome para eso", continuó el ex jugador del Shalke 04 y PSV de Holanda.



"No quiero alimentar falsas ilusiones (que veo cada día crecer más por la prensa) y quiero quiero dejar claro que no he recibido ninguna oferta económica de Alianza".



Asimismo, el extremo agradeció el apoyo de los hinchas. "Agradezco a todas las personas por tanto cariño y por el deseo suyo de que vuelva a Alianza, ya habrá momento justo en el futuro para que eso suceda", finalizó Jefferson Farfán.