Jefferson Farfán: Esta es su donación para damnificados por huaicos [VIDEO y FOTOS]

El futbolista Jefferson Farfán decidió ponerse la camiseta del Perú y enviar sus donativos para las familias damnificados por los huiacos que golpean a nuestro país. La imagen de sus donaciones tiene más de 35.000 me gusta en Facebook.



En la imagen se puede ver varios paquetes de papel higiénico, pañales, cajas de leche, aceite, galletas. La foto llama la atención de los seguidores de Jefferson Farfán debido a la cantidad de donaciones que está enviando el futbolista.



Algunos de sus seguidores bromean con el futbolista porque pareciera que compró un supermercado prácticamente. Y es que así esté lejos Jefferson Farfán no olvida a su patria.





“Hola a todos nuestros hermanos damnificados. Quiero decirles que no están solos, todo el Perú y el mundo está con ustedes. Muchas fuerzas, saldremos todos juntos adelante. ¡Vamos peruanos! Estos son los momentos donde se ve lo fuerte que somos como país, sigamos apoyando hasta con lo más mínimo todo sumará para las personas que lo están necesitando en estos momentos. Seamos un Solo Puño”, escribe Jefferson Farfán.



“¡Fuerzas mi Perú! De donde esté siempre apoyaré a mi hermoso país. Somos más fuertes que nuestros problemas, todos unidos vamos aportar a los damnificados”, continua Jefferson Farfán en su cuenta de Facebook.

