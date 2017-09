Jefferson Farfán: Este equipo inglés se quedó con ganas de ficharlo [VIDEO]

Jefferson Farfán, que ayer marcó su regreso con la selección peruana, aún despierta el interés en Europa y eso quedó demostrado con una oferta que el ariete del Lokomotiv de Rusia recibió desde Inglaterra, pero que no tuvo final feliz.



Jefferson Farfán, quien no había tenido mucha continuidad en el Lokomotiv, recibió el llamado del tradicional Aston Villa que este año jugará en la segunda división (Championship). Pero al jugador de la selección peruana no le interesó la propuesta de no jugar la Premier Legue y desechó la oportunidad.



La prensa de Rusia puso en evidencia que Jefferson Farfán había rechazado, a pocas horas que se cerrara el libro de pases en Europa, la oferta de los 'Villanos' y decidió quedarse en el Lokomotiv, con el que desea pelear el campeonato ruso.



El propio presidente del Lokomotiv, Ilya Herkus, informó al portal lokomotiv.info; que fueron los ingleses los interesados en Jefferson Farfán, pero el peruano valoró además de la liga local, jugar la Europa League. "Sabemos que hay muchos ojeadores de clubes ingleses en nuestros partidos. Sé que había un interés en Farfán, pero para él (Farfán) no estaba dentro de sus expectativas. Para él es importante luchar por el campeonato", afirmó Herkus.