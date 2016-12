Jefferson Farfán: Juan Carlos Oblitas y un llamado de atención para la 'Foquita'

Juan Carlos Oblitas, ex jugador nacional y actual gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, brindó una entrevista donde habló de Jefferson Farfán y su inactividad en el fútbol. ¿Lo quiere de vuelta en la selección peruana?



Como se sabe, el extremo no juega desde octubre y no logra encontrar equipo para el 2017, situación que llevó a más de uno a preguntarse: ¿Qué pasa con Jefferson Farfán? Juan Carlos Oblitas responde:



"Lo que he conversado con Ricardo y ambos coincidimos es que realmente es una lástima, un desperdicio para la selección peruana no contar con Jefferson Farfán, que es uno de los jugadores más talentosos que tenemos en este país en los últimos años", contó Juan Carlos Oblitas al diario "El Bocón".



"Él ha entrado en la espiral del espectáculo, del Twitter, más que en el trabajo con la selección. Da la impresión de que Farfán fuera un jugador retirado ahora. Eso sí lo piensa Ricardo y yo lo comparto. Parece que Jefferson no se da cuenta de que todavía tiene para jugar cinco años más en un gran nivel y esa es la bronca que me da, la de no poder contar con él", añadió.



"El jugador talentoso, si se pone a punto físicamente, es capaz de cualquier cosa y Jefferson es talentoso. Es un excelente muchacho, pero hay que tener un trato especial con él y eso no es complicado para Ricardo, él sabe llegar a cualquier jugador", sentenció.