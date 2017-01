Jefferson Farfán le dijo no a Alianza Lima: Con este gol ilusionó al hincha Blanquiazul [VIDEO]

Alianza Lima no logró fichar a Jefferson Farfán para la temporada 2017. Luego de varias semanas de incertidumbre, por fin se pudo conocer que el extremo nacional no firmará para los blanquiazules y aceptará una oferta del exterior.



Jefferson Farfán aprovechó su estadía en Lima para estar en el 'Día del hincha Blanquiazul' que se celebró en Matute el pasado diciembre de 2016. Aquel día, la 'Foquita' marcó un golazo de sombrerito.



El tanto ilusionó a los hinchas de Alianza Lima, que esperaban se concrete el regreso de Jefferson Farfán. Esto porque el futbolista no disputaba un partido oficial desde octubre de 2016 y seguía sin equipo.



Alianza Lima estuvo cerca de ficharlo, pero una oferta del extranjero hizo que Jefferson Farfán corte cualquier acercamiento con los blanquiazules. El jugador agradeció el interés.