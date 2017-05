Jefferson Farfán: Le preguntaron sobre la selección peruana y esto respondió [VIDEO]

Jefferson Farfán se encuentra en Lima tras culminar la temporada europea con su equipo Lokomotiv de Rusia. El atacante nacional, quien no fue convocado a la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y Jamaica, entiende la decisión del técnico Ricardo Gareca.



"Tuve un pequeño problema muscular nada más. No es de gravedad. (Gareca) debe saber que no estoy jugando. Está en todo su derecho (de no convocarme)", explicó Jefferson Farfán en el aeropuerto Jorge Chávez.



Como se sabe, Jefferson Farfán no ha jugado los últimos partidos con la camiseta del Lokomotiv de Rusia por la lesión que menciona. Igual, la 'Foquita' no pierde las esperanza de volver a la blanquirroja.



"Claro que me gustaría (volver a la selección)", añadió Jefferson Farfán. ¿Ricardo Gareca lo tomará en cuenta para el choque ante Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018? Habrá que esperar.



Jefferson Farfán no juega con la selección peruana desde el 24 de marzo de 2016, cuando enfrentó a Venezuela y anotó un gol.