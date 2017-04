Jefferson Farfán sobre reemplazar a Guerrero: "Puedo jugar de '9'. No tengo problemas"

El nombre de Jefferson Farfán empieza a sonar con fuerza para la próxima convocatoria de Ricardo Gareca, cuando la selección peruana choque frente a Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018. ¿El 'Tigre' llamará a la 'Foquita'?



"Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, lo único que tengo que hacer es jugar y llegar a mi alto nivel para después las personas puedan ver lo que puedo dar. No me conformo con lo que estoy jugando ahora. Va a depender mucho de mí, todo va a llegar por su propio peso en el momento", dijo Jefferson Farfán a RPP Noticias.



Ricardo Gareca no convoca a Jefferson Farfán desde el 24 de marzo de 2016, cuando Perú empató 2-2 ante Venezuela en Lima por las Eliminatorias Rusia 2018. Igual, el jugador del Lokomotiv de Rusia lo respalda.



"El profe' lo está haciendo muy bien. Ha construido un grupo y creo que debería quedarse por todo lo que viene haciendo", respondió Jefferson Farfán.



Sobre la posibilidad de reemplazar a Paolo Guerrero (sanción) para los duelo frente a Bolivia en Lima, Jefferson Farfán sentenció: "Puedo jugar de '9', por fuera o atrás del delantero. No tengo problemas".



