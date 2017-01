Jefferson Farfán reveló su dolor y dramáticas vivencias lejos del fútbol

Jefferson Farfán por fin consiguió equipo. Se trata del Lokomotiv de Moscú de la Premier League de Rusia, donde brindó sus primeras declaraciones tras ser presentado como nuevo fichaje para la presente temporada.



"He escuchado y leído muchas cosas sobre mí, que no saben si quiero seguir jugando al fútbol, que no saben cuáles son mis prioridades. Lamento mucho escuchar esas cosas dado que el fútbol siempre ha sido y seguirá siendo mi pasión y mi vida", dijo Jefferson Farfán al "Diario de un Scout".



"Lamento que se diga que yo ya no priorizo el fútbol porque no es así. Lamentablemente las personas muchas veces opinan sin fundamentos y especulan con mi nombre. Nadie sabe por lo que he pasado, las lesiones que he sufrido, los problemas contractuales o personales que pude haber tenido", añadió el delantero peruano.



Por otro lado, Jefferson Farfán habló sobre su deseo de volver a la selección peruana. "Me voy a preparar bien para volver a la selección y aportar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Yo se que en las convocatorias están los mejores y llegar a la selección es por merito propio. Confío mucho en mi capacidad".