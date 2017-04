Jefferson Farfán reveló por qué el futbolista peruano no triunfa en el exterior, y no es por indisciplina 

Jefferson Farfán, futbolista del Lokomotiv de Rusia, explicó por qué los futbolistas que salen de Perú no logran, en su mayoría, triunfar en sus respectivos clubes y terminan regresando al fútbol doméstico. Asimismo, la 'Foquita' habló de la posibilidad de ser convocado a la selección nacional para los próximos partidos de las Eliminatorias Rusia 2018.



"El problema del jugador peruano es la mentalidad, varios de ellos no quieren separarse de sus familias que viven en Perú. Para muchos futbolistas es psicológicamente muy difícil jugar fuera de casa", contó Jefferson Farfán a la web del Lokomotiv de Rusia.



Sobre la posibilidad de volver a la selección peruana, y sus anhelos, dijo: "Es mi sueño jugar un Mundial con mi selección. Pero lo más importante hoy es ganar la Copa de Rusia con Lokomotiv. Tal vez, más adelante voy a tener la oportunidad de volver a ser convocado. Todo depende del entrenador (Ricardo Gareca). Yo solo tengo que trabajar y trabajar".



Jefferson Farfán, que se va acoplando poco a poco al Lokomotiv, también se refirió sobre el idioma y sus compañeros en Rusia. "Todos los chicos del vestuario son divertidos, constantemente nos hacemos bromas. Sin embargo, no entiendo todo por desgracia. La barrera del idioma me lo impide".