Jefferson Farfán fue escondido de las cámaras en su llegada a Lima [VIDEO]

Amagó a todos. A periodistas, curiosos, hinchas y fans. Jefferson Farfán salió del aeropuerto Jorge Chávez y el plan de seguridad de la Federación resultó a la perfección. Tal como lo había contado Trome hace unos días, la ‘Foquita’ fue escondido de las cámaras y prensa, y apenas bajó del avión fue llevado al hotel de concentración. No le dieron tiempo ni para saludar a la familia. El delantero amagó a todos, así como deberá eludir a rivales en los próximos partidos de Eliminatorias.



Jefferson Farfán solo fue visto cuando ingresó al ‘Swissotel’, donde concentra la selección, pero el contacto con los periodistas fue mínimo. Se le quiere bien enfocado y que nada lo distraiga para no cometer errores pasados.



Desde el avión, antes de aterrizar, Jefferson Farfán envió un mensaje. “Tengo el ritmo de juego que me permite volver a mi selección y estoy muy motivado. Tuve una lesión que me complicó ser convocado. Nunca he tenido problemas con los entrenadores. Poco a poco fui mejorando mi nivel y eso me ha conducido a volver a la bicolor”, escribió la ‘Foquita’.



Por la mañana, también hubo movimiento en el aeropuerto cuando arribó Miguel Trauco, lateral del Flamengo. “No juego hace tres partidos, me sacaron una roja y el técnico se llevó una mala impresión de mí. Ahora cambio de aires aquí, no para que mi entrenador me vea, sino para que Perú gane”, comentó. Por la tarde entrenó con sus compañeros en la Videna.



Cerca de las 10 de la noche llegó Raúl Ruidíaz y lo hizo lleno de confianza tras anotar con Morelia, que la noche del sábado ganó 2-0 al poderoso América en México. Otros que también arribaron fueron Luis Advíncula, Pedro Aquino, Paolo Hurtado, Yoshimar Yotún y André Carrillo.

