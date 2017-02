Jessica Tejada: Otros escándalos de la ex voleibolista implicada en el caso Odebrecht

La ex voleibolista nacional Jessica Tejada podría pasar sus días en un celda. Esto por estar implicada, junto a su pareja Jorge Cuba, en el caso de las millonarias coimas de la empresa brasileña Odebrecht, por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Aquí te contamos más de su escandaloso pasado (en otras canchas).



POR CULPA DE 'PUCHUNGO'



El popular 'Puchungo' Yáñez fue la primera pareja de Jessica Tejada, cuando el jugador defendía los colores de Universitario de Deportes (1987-1992). Por él, la voleibolista entró al mundo del fútbol para protagonizar uno de los escándalos más sonados de la selección peruana.



"'Puchungo' Yáñez fue mi primer amor. Estaba muy joven y creía que me quedaría con él para siempre. Con él conocí el ambiente del fútbol", dijo hace algunos años Jessica Tejada.

Jessica Tejada y 'Puchungo' Yáñez Jessica Tejada y 'Puchungo' Yáñez

EL CASO MIRAMAR

Pasó en el año 1996. El fotógrafo Luis Jiménez, en ese entonces en el diario "Todo Sport", capturó a un grupo de futbolistas de la selección peruana libando en el Complejo de Miaramar. Ellos eran: Percy Olivares, Roberto Farfán, Manuel Marengo y Nolberto Solano. Todos junto a las voleibolistas Jessica Tejada y Margarita Delgado, además de una reportera de TV.



Todo esto a falta de 10 días para que la selección peruana enfrente a Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Francia 1998. El único de los involucrados que no estaba convocado era Nolberto Solano (suspensión). El resto de jugadores fueron separados por el técnico Juan Carlos Oblitas. Y la voleibolista fue apodada 'Provocación' Tejada.



Diario "Todo Sport" (1996) Diario "Todo Sport" (1996)

"Ese escándalo me perjudicó mucho. No podía salir a la calle porque me señalaban y declaraban barbaridades de mí. pero no hice nada malo con los que estuvieron ahí", recordó Jessica Tejada.

VIVIENDO CON UN 'CONEJO'



Luego de su escándalo en Miramar, Jessica Tejada tomó la decisión de irse a vivir a España. ¿Se alejaba del fútbol? No. Fue a encontrarse con Miguel 'Conejo' Rebosio (2000), quien era uno de los referentes de la selección peruana y flamante jale del Real Zaragoza, donde jugó por 4 años.



Sin embargo, la relación no duró (como si fuera novedad con Rebosio). "En ese momento el hombre estuvo un poquito..., no sé. Él estaba en su mejor momento, me entiendes. Él era, pues. Y todo el mundo estaba encima de él", contó Jessica Tejada cuando regresó a Perú tras su estadía en España.

Miguel Rebosio en Zaragoza de España Miguel Rebosio en Zaragoza de España

RONALD BARONI Y WILMAR VALENCIA

Jessica Tejada no podía con su genio: tenía que estar con alguien relacionado al fútbol una y otra vez. Ella se relacionó con Ronald Baroni, hoy agente de Chrsitian Cueva, y Wilmar Valencia, técnico de Juan Aurich.



Con Ronald Baroni hay temas que hasta el día de hoy se desconocen. Se habla que Jessica Tejada se quedó con el patrimonio de algunas empresas del ex goleador de Universitario de Deportes. Mientras que con Wilmar Valencia, parece, quedó herida tras la ruptura.



"Le tengo un cariño especial. A estas alturas de mi vida no creo que deba sentir rencor", expresó Jessica Tejada en el 2010 sobre Wilmar Valencia.