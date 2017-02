Jessica Tejada y su 'Provocación' por hombres mayores [FOTOS Y VIDEO]

Jessica Tejada una de las voleibolistas más sexys y queridas del Perú pasa por uno de los peores momentos de su vida. Como consecuencia de una relación con el político Jorge Cuba, once años mayor, la deportista de 46 años, se encuentra detenida por orden del Ministerio Público, que la investiga por lavados de activos dentro del caso Odebrecht.



Pocos han analizado algo muy particular en la historia de la voleibolista y es que siempre ha mostrado un patrón sentimental que la vincula en relaciones amorosas con hombres que la superaban ampliamente en edad y en algunos casos, en malicia.



Jessica Tejada saltaba a la fama no solo por su talento en el voleibol, sino también por ganarse un terreno en la prensa de espectáculos al ser la bella enamorada del joven y famoso, Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez. Luego la deportista con 21 años sostuvo un romance con el maduro zaguero de Alianza Lima, Wilmar Valencia, que con 32 años ya jugaba los últimos minutos de su carrera.



Después la popular ‘Provocación’, como se le conocía a Jessica Tejada, atropellaba la vida y con 22 años se vio envuelta en una controvertida relación amorosa con el delantero de Universitario Ronald Baroni quien la superaba con 27 años se vio perjudicada por problemas legales y de negocios con su pareja.



Luego la historia de romances maduros continuaría con Miguel Rebosio jugador del Zaragoza con quien convivió una temporada en España. Finalizada esa relación se mudaría a Madrid para terminar su carrera años después en Perú.



La madurez tampoco la alejó de esa ‘debilidad’ por hombres maduros, pues con 41 años, la espigada deportista sostuvo un romance formal con el otoñal Jesús 'Cachucho' Neyra, padre de la actriz de novelas Gianella Neyra, quien ya había volteado 61 calendarios.



Hoy este patrón amoroso de Jessica Tejada parece pasarle la factura. Sentada, esperando brindar si declaración en una Sala Penal de Lima, se pregunta si amar a a alguien mucho mayor que ella ha sido uno de sus peores errores.