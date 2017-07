Tras los últimos traspiés de nuestras mejores 'cartas' del boxeo nacional en los recientes meses, mucho se ha discutido sobre quienes serán los próximos púgiles que tomarán el relevo de nuestras principales figuras.



Jesús Bravo y César Ignacio son dos talentos, que se abren paso dentro de este duro deporte y se encuentran a puertas de pelear por los títulos sudamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con la firme promesa de conseguir los cinturones para Perú.



En esta nota conoceremos más sobre estas dos jóvenes promesas del pugilismo peruano: Sus aspiraciones, metas y cómo llegaron al 'mundo' del boxeo'.

Bravo ganó ocho de sus diez victorias por KO.

'UN RAYO' DE MANOS PESADAS



Con veintidós años, el invicto súper pluma Jesús 'El Rayo' Bravo ya cuenta con ocho victorias internacionales (todas por nocaut) y tres de ellas logradas en México.



"Yo nací en Trujillo, ahora vivo en Villa El Salvador. Tuve tres peleas en México, donde me inicie como profesional y ahora estoy listo para conseguir ese título sudamericano", contó Jesús Bravo.



César Ignacio se formó con el profesor Oswaldo Rojas, el mismo que preparó en sus inicios a Jonathan Maicelo. (Foto: Trome) César Ignacio cuenta con un récord de cinco victorias y un empate. (Foto: Trome)

DE 'LA SIBERIA' DEL CALLAO A LOS ENCORDADOS



A sus veinticuatro años, César 'El Zurdo' Ignacio se encuentra a pocos días de pelear por el título sudamericano súper gallo. Él nació en el peligroso barrio de 'La Siberia' en el Callao y gracias al boxeo logró salir adelante.



"Me refugie en el boxeo. Yo me inicio con el profesor Oswaldo 'Rojitas' y en su escuela fue que conocí a Jonathan Maicelo cuando no era tan popular. Ahora me estoy preparándome para quedarme con el título de Sudamérica", relató 'El Zurdo'.



Nuestros créditos peruanos ya tienen definidos a sus rivales: 'El Rayo' Bravo se enfrentará a Bryan Mercado de Ecuador, mientras que 'El Zurdo' se medirá a Juan Vega, también del vecino país del norte.



La velada organizada por la promotora Peruvian Boxer será anunciada en los próximos días y cuenta con el aval del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), uno de los cuatro grandes organismos del pugilismo en la actualidad.