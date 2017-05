Jonathan Maicelo: Beto Ortiz le dedicó su columna completa y puso solo estas 15 palabras

Jonathan Maicelo perdió ayer ante Ray Beltrán. La expectativa en el Perú fue sorprendente, eso se podía reflejar en todos los tuits que leían los conductores de Golden Channel, el canal de cable que transmitió la pelea. A Jonathan Maicelo lo vimos empeñoso; luchó no solo contra Ray Beltrán, sino contra los nervios, a punta de ímpetu y ganas (que siguen intactas) de hacer historia. Pero no bastó. No fue suficiente. De todo esto hubo un testigo de lujo: Beto Ortiz.



Se puede decir que el polémico periodista casi fue parte del equipo de Jonathan Maicelo. Hoy, domingo, Beto Ortiz le dedicó su típica columna de todos los fines de semana a Jonathan Maicelo. De página completa, esta vez no fue una extensa oda al afán de superación del hijo predilecto de los Barracones del Callao. No, esta vez el mensaje de Beto Ortiz fue claro y directo para Jonathan Maicelo, boxeador y emprendedor.



"EL DON DE LA TENACIDAD. A veces, ganar consiste en saber levantarse de una caída". Este mensaje, directo como un 'jab', potente como un buen 'uppercut', va acompañado de una fotografía de Jonathan Maicelo antes de la pelea de anoche, en el Madison Square Garden, el ring más importante en el universo del boxeo, donde el chalaco compitió y en donde Beto Ortiz fue uno de los privilegiados de la barra peruana en el Madison Square Garden.



A continuación, una imagen de la columna que Beto Ortiz le dedicó a Jontahan Maicelo en el diario local Perú 21. ¿Estás de acuerdo con el mensaje? Antes, lo que dijeron de Jonathan Maicelo en redes sociales.



Beto Ortiz a Jonathan Maicelo Beto Ortiz a Jonathan Maicelo, en P21.

A continuación, las mejores y más importantes noticias sobre la pelea de Jonathan Maicelo: